Opnieuw zeven coronapatiënten uit Brussel opgevangen in West-Vlaamse ziekenhuizen Mathias Mariën

13 oktober 2020

08u21 0 Brugge Maandagnacht zijn er opnieuw zeven coronapatiënten uit Brussel overgebracht naar ziekenhuizen in West-Vlaanderen.

Momenteel moeten de ziekenhuizen een kwart van de bedden op intensieve zorgen vrijhouden voor coronapatiënten. Dat er mensen uit andere provincies worden overgebracht naar West-Vlaanderen, maakt deel uit van de afspraken die werden gemaakt op federaal niveau om patiënten zoveel als mogelijk te spreiden over alle ziekenhuizen. Maandagnacht werden zeven mensen uit het Brusselse overgebracht naar het AZ Sint-Jan en AZ Sint-Lucas in Brugge, het AZ Zeno in Knokke-Heist, het AZ Damiaan in Oostende en het AZ Delta in Roeselare. Afgelopen weekend werden ook al patiënten naar Veurne en Waregem overgebracht. Dat moet voorkomen dat ziekenhuizen in het Brusselse in de problemen geraken. Volgens gouverneur Decaluwé betekent dat zeker niet dat West-Vlamingen nu moeten vrezen dat er in ‘hun’ ziekenhuizen plots geen plaats meer zal zijn. “We zullen iedereen helpen", zegt hij.