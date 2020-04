Exclusief voor abonnees Opnieuw karpers te zien in Brugse reien Redactie

30 april 2020

00u00 0

Niet alleen in Venetië is het water opnieuw helderblauw nu er geen gondels vol toeristen meer varen. Ook dichter bij huis, in Brugge, zijn de reien weer proper. Op verschillende plaatsen kan je er opnieuw vissen zien zwemmen, waaronder zelfs karpers.