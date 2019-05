Opnieuw gouden reclame voor Paljasbier: drankhandelaars uitverkocht, supermarkten plaatsen extra bestellingen Mathias Mariën

29 mei 2019

16u27 0 Brugge Het succes voor brouwerij ‘Paljas’ blijft duren: deze keer schonk Vlaams Belang-voorzitter Tom Van Grieken voor het oog van de nationale pers een flesje van het - intussen beroemde - bier aan Bart De Wever. Die reageerde prompt met ... zes flesjes Paljas als cadeautje terug. “Ik had beter een bak meegebracht”, lachte Van Grieken. Ondertussen krijgt de brouwerij extra bestellingen van supermarkten en zijn enkele drankhandelaars al uitverkocht.

Wat begon als een grapje van Vlaams Belanger Wouter Vermeersch in Kortrijk, is ondertussen uitgegroeid tot de gedroomde reclamecampagne voor het Paljasbier. Voor wie het verhaal nog niet kent: Bart De Wever (N-VA) schold Vlaams Belang-voorzitter Tom Van Grieken de avond voor de verkiezingen live op televisie uit voor ‘paljas’. Na de verkiezingsoverwinning vond de West-Vlaamse lijsttrekker Wouter Vermeersch er niet beter op dan een Paljasbiertje te bestellen en de foto prominent op zijn sociale media te plaatsen. Een vette knipoog naar de uithaal van De Wever die de voorbije dagen een absoluut hoogtepunt heeft bereikt voor de Brugse brouwerij Henricus, die het Paljasbier brouwt.

Opnieuw in beeld

Verkoopmanager Jürgen Vandewalle liet begin deze week in deze krant al verstaan dat ze de publiciteit fantastisch vinden, maar tegelijk politiek neutraal willen blijven. “We zullen op subtiele manier wat campagne voeren op onze sociale media. We kregen na de bewuste foto wel enorm veel vragen. Ik heb uren tijd nodig gehad om alle berichten te antwoorden", aldus Vandewalle. Waar ze bij de brouwerij dachten dat de gratis publiciteit snel zou overwaaien, blijkt dat nu alles behalve het geval. Woensdagochtend verscheen Tom Van Grieken in het Vlaams Parlement met ... een flesje Paljasbier en glas in de hand. “Een cadeautje voor Bart De Wever”, klonk het grinnikend. De aanwezige nationale pers smulde er van en opnieuw ging het beeld van het biertje het land rond. Alsof dat niet genoeg is, deed Bart De Wever daar nog een schepje bovenop. Hij schonk - zonder dat ze het van elkaar wisten - zes flesjes Paljasbier terug.

Extra bestellingen

Bij de Brugse brouwerij zien ze het allemaal graag gebeuren. Hoewel ze nog geen exact beeld hebben van hoeveel extra flesjes er de voorbije dagen werden verkocht, bevestigen ze wel dat het aantal bestellingen fiks oploopt. Supermarktketens als Delhaize, Carrefour en Colruyt plaatsen al extra bestellingen en ook van bierhandelaars uit het ganse land stromen de aanvragen binnen. “In verschillende Prik & Tik-winkels (een drankhandelaar, red.) is de voorraad al uitgeput. We verwachten ons de komende dagen dus aan extra bestellingen”, zegt verkoopmanager Jürgen Vandewalle.