Opnieuw geen straf voor beruchte tafelschuimster na vier onbetaalde rekeningen Siebe De Voogt

20 januari 2020

13u21 3 Brugge Net als vorige week heeft de beruchte tafelschuimster Nadine W. (49) in de Brugse rechtbank de opschorting van straf gekregen voor vier feiten van tafelschuimerij in Brugge en Middelkerke. Haar advocaat Peter Gonnissen had de rechtbank om de vrijspraak gevraagd, maar daar ging de rechter niet op in.

Nadine W. ging in juni vorig jaar twee keer eten in de Brugse restaurants l’Estaminet en Maria van Bourgondië en één keer in Carlton in Middelkerke. Ze bestelde er onder meer een biertje, wat koffie, enkele porties kaaskroketten en een croque-monsieur, maar betaalde achteraf de rekening niet. W. werd op 20 juni opgepakt en na verhoor opnieuw vrijgelaten. Amper enkele uren later sloeg ze opnieuw toe in de Brugse horecazaak In-Dish. Advocaat Peter Gonnissen vroeg net voor de eindejaarsperiode de vrijspraak voor zijn cliënte, nadat een gerechtspsychiater volgens de verdediging had geoordeeld dat W. ontoerekeningsvatbaar is.

Net als vorige week oordeelde de rechtbank maandagmorgen dat het verslag van de deskundige niet eenduidig is. Hij oordeelde dat de geestesstoornis het oordeelsvermogen van de beklaagde teniet heeft gedaan óf ernstig heeft aangetast. Om W. te kunnen vrijspreken, moet de vrouw volgens de wet evenwel over de hele lijn ontoerekeningsvatbaar zijn.

De rechtbank kende de tafelschuimster wél de gunst van de opschorting van straf toe. De feiten zijn dus bewezen, maar W. komt weg zonder straf. De vrouw heeft op dit moment wel nog meer dan 7 jaar aan celstraffen openstaan.