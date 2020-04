Opnieuw 2 overlijdens in Brugs woonzorgcentrum, maar beloofde testkits zijn eindelijk aangekomen Mathias Mariën

09 april 2020

11u09 4 Brugge De situatie in het Brugs woonzorgcentrum Westervier blijft schrijnend. De voorbije uren zijn opnieuw 2 bewoners bezweken aan het coronavirus. Ondertussen zijn er sinds eind vorige week al 17 bewoners overleden. Enig lichtpuntje: de beloofde tests zijn aangekomen.

“Onze coördinerend arts is samen met enkele vrijwillige dokters volop bezig met het afnemen van de tests”, bevestigt directeur Dirk Snauwaert. Ondertussen blijft het aantal overlijdens in het woonzorgcentrum wel steeds verder oplopen. “Toch blijven we als ploeg samen vechten. We moeten er samen door”, zegt Snauwaert. “Natuurlijk is dat moeilijk. We zijn hier gewend om voor onze bewoners te zorgen en af en toe moeten we iemand afgeven. Maar in dit geval worden ze ‘gestolen’ van ons.”