Opnieuw 12 transmigranten onderschept in Zeebrugse haven: totaal van september ligt op 64 Bart Boterman

26 september 2019

19u53 0 Brugge In de haven van Zeebrugge zijn woensdag bij P&O Ferries 12 transmigranten uit Eritrea onderschept in een vrachtwagen met oplegger. Twee onder hen zijn aangehouden door de onderzoeksrechter, drie zijn gedagvaard voor de correctionele rechtbank.

Het Technisch Steunteam van de Scheepvaartpolitie deed woensdagmorgen rond 9 uur een controle van een vrachtwagen met huistrailer op de terreinen van P&O Ferries. “Daarin werden zeven transmigranten uit Eritrea aangetroffen. Omdat één onder hen reeds gedagvaard was voor het binnendringen in de haven, werd zij voorgeleid voor de onderzoeksrechter, die haar donderdag heeft aangehouden”, zegt procureur Frank Demeester van het parket van Brugge.

Ongeveer drie uur later haalde het Technisch Steunteam opnieuw 5 transmigranten uit een andere trailer op het terrein van P&O Ferries. “Een 23-jarige man uit Eritrea bleek eveneens al gedagvaard wegens binnendringen in de haven van Zeebrugge. Ook hij werd voorgeleid voor de onderzoeksrechter, die hem aanhield. Onder de andere 10 havenindringers werden drie personen gedagvaard voor de correctionele rechtbank omdat zij meermaals in de haven van Zeebrugge zijn aangetroffen. In september 2019 zijn al 64 vaststellingen van binnendringen in de haven zijn verricht”, aldus Demeester.