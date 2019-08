Opnames tweede seizoen Undercover in restaurant Njord Bart Huysentruyt & Mathias Mariën

26 augustus 2019

13u10 0 Brugge In het restaurant Njord op het dak van de cruiseterminal zijn maandag opnames gebeurd voor het tweede seizoen van Undercover.

Dat is de succesvolle reeks met Tom Waes in de hoofdrol. Het restaurant van de familie Dendooven vormt één van de locaties in de tweede reeks. De eerste serie van Undercover was te zien op Eén en was ook op Netflix raadpleegbaar. Zeebrugge blijkt tegenwoordig een populaire locatie voor opnames. De badplaats speelt ook een grote rol in de tweede reeks van Beau Séjour, ook al voor Eén.