Opmerkelijke vondst in Brugs pand waar Delhaize buurtwinkel opent: middeleeuwse vloer uit 14de eeuw Bart Huysentruyt

25 oktober 2019

17u09 2 Brugge In een pand in Brugge, waar Delhaize binnenkort een buurtwinkel opent, hebben archeologen een middeleeuwse vloer blootgelegd. “We hebben meteen daarna een opgraving georganiseerd om de tegelvloer voorzichtig te bestuderen”, zegt Vlaams minister van Onroerend Erfgoed Matthias Diependaele (N-VA), die de werken vrijdag kwam bekijken.

De archeologen deden hun ontdekking bij een proefonderzoek in een pand van supermarkt Delhaize nabij het Astridpark. In het magazijn vonden ze goed bewaarde resten van vroegere bewoning en een stuk van de tegelvloer. Om de archeologische resten te vrijwaren, vond vorige week een opgraving plaats. Het gebeurt zelden dat archeologen zo’n grote oppervlakte van een tegelvloer uit de 14de tot 15de eeuw zo gaaf terugvinden. Bovendien is de kwaliteit van de gedecoreerde tegels erg hoog.

Enkel in kerken en abdijen

“Meestal vinden we dergelijke tegels in kerken en abdijen, en niet in woningen. Wellicht hadden de bewoners een vrij hoge status. Verder onderzoek zal dit moeten uitwijzen”, zegt Vlaams minister van Onroerend Erfgoed Matthias Diependaele (N-VA).

Het pand ligt binnen de archeologische zone van de historische stadskern van Brugge. Het perceel is groter dan 300 vierkante meter en de ingreep groter dan 100 vierkante meter. Daarom was een archeologienota nodig bij de omgevingsvergunning. “Dankzij deze regelgeving kunnen we pareltjes zoals deze bijzondere middeleeuwse vloer ontdekken, anders gingen deze archeologische vondsten verloren”, zegt Diependaele.

“Op die manier kunnen we de rijke geschiedenis van Vlaanderen verder ontrafelen. Ik ben heel benieuwd wat het onderzoek zal opleveren. Ik begrijp natuurlijk dat de eigenaar zo snel mogelijk zijn buurtwinkel wil openen. Ik dank daarom de archeologen en alle betrokkenen om hun onderzoek ter plaatse zo snel mogelijk te doen.”

Verplicht onderzoek

In 2016 nam de Vlaamse regering de historische kern van 58 historische steden op in een vastgestelde inventaris van archeologische zones. De ondergrond van elke historische stad in Vlaanderen bevat unieke sporen van een rijk archeologisch verleden. Voor percelen groter dan 300 vierkante meter moet sinds dan een archeologisch onderzoek gebeuren. Bouwheren en projectontwikkelaars weten zo voor de start van een bouwproject waar ze aan toe zijn op het vlak van archeologie.