Opmerkelijk: ondergrondse parkings in Brugge doen het beter dan in Brussel of Antwerpen Bart Huysentruyt

05 september 2020

15u42 0 Brugge Het aantal bezoekers aan de ondergrondse parkings van Interparking in Brugge blijft week na week stijgen. Afgelopen week kwam er weer 5,5 procent bij. Het verlies dit jaar, door de coronacrisis, bedraagt 22,5 procent.

“In vergelijking met dezelfde week vorig jaar zitten we nog 12 procent achterop”, zegt Roland Cracco van Interparking. “Het is evenwel de beste week sinds eind juli. We merken vooral dat er minder toeristen blijven overnachten. De Pcard, interessant voor regelmatige bezoekers aan de stad, doet het erg goed. Er waren afgelopen week weer 84 aanvragen.”

Ter vergelijking: Brugge zit voorlopig op een verlies aan bezoekers van 22,5 procent in vergelijking met vorig jaar. Dat is veel, maar toch een stuk beter dan bijvoorbeeld Gent (30 procent), Antwerpen (35 procent) en Brussel (40 procent minder).