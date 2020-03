Opmerkelijk minder volk in station van Brugge door thuiswerk Bart Huysentruyt

16 maart 2020

12u47 0 Brugge De maatregelen tegen de verspreiding van het coronavirus zijn duidelijk zichtbaar op straat. Ook in het station van Brugge is beduidend minder volk.

Niet alleen in de straten en op de pleinen in Brugge is het een pak kalmer dan anders, ook op andere plaatsen is het openbaar leven voor een deel stilgevallen. Bruggelingen volgen het advies van de overheid op om zoveel mogelijk binnen te blijven of thuis te werken. Dat is duidelijk merkbaar in het station van Brugge, waar veel minder pendelaars dan anders de trein nemen. De gezellige drukte van anders heeft plaatsgemaakt voor rust en kalmte.