Opleiding om dronepiloot te worden al voor maanden volboekt: “Zeebrugge wordt Flanders Drone Valley”

13 augustus 2019

15u25 0 Brugge Enkele jaren geleden waren drones voorbehouden aan nerds en gespecialiseerde fotografen. Wie nu nog drones afzweert, loopt hopeloos achter op de concurrentie. Bij Noordzee Drones in Zeebrugge, het grootste opleidingscentrum van België, is de opleiding tot maanden ver volgeboekt. “Bewakingsagenten, verzekeringsexperts, architecten, ingenieurs, piloten, landmeters en allerhande technici beseffen dat het hoog tijd is om op de kar te springen”, zegt Elwin Van Herck van Noordzee Drones. Hijzelf vindt het hoog tijd voor een ‘Flanders Drone Valley’. Een wat?

Het opleidingscentrum in de Kotterstraat in Zeebrugge heeft in vijf jaar 1.800 dronepiloten opgeleid. Intussen zijn er twintig instructeurs en lesgevers aan de slag. “De laatste tijd is het aantal inschrijvingen sterk toegenomen. Cursisten van het eerste uur waren de early adopters en techneuten. De tweede generatie waren de fotografen en camera- en klankmannen. Intussen beseft nagenoeg elke sector de noodzaak van drones, als verlengstuk van hun activiteiten. Mensen uit allerlei beroepscategorieën volgen hier samen les met hetzelfde doel”, getuigt CEO en oprichter Elwin Van Herck uit Koksijde.

We gaan binnen in het leslokaal, waar een twintigtal leerlingen uit heel Vlaanderen aandachtig de wetgeving en technische specificaties aanleren. Wie een opleiding volgt voor professioneel dronepiloot - Klasse I - moet er wel iets voor over hebben. “Drie volledige dagen theorieles en twaalf uur praktijkles op ons oefenterrein. Voor wie van de andere kant van het land komt, is dat logistiek niet vanzelfsprekend. Daarom is overnachten en eten in het IBIS-hotel in Zeebrugge inbegrepen in de prijs”, vertelt Elwin. Met het brevet Klasse I mag een dronepiloot tot 90 meter hoog vliegen met een drone tot 150 kilogram. Wie hoger wil, moet een uitzondering aanvragen bij het Directoraat-Generaal Luchtvaart.

In de pauze plukken we er enkele cursisten uit. Bram Verheyen (22) uit Assenede is bewakingsagent bij Securitas en doet in bijberoep inspecties en controles van wegenwerken en verkavelingen. “Een drone levert grote winsten in efficiëntie en grondigheid op, zowel als bewaker en bij inspecties. Eens de opleiding erop zit, zal ik wellicht niet meer zonder drone kunnen”, getuigt Bram. Emmy Beyls (36) uit Zulte is architectuurfotografe en kreeg van haar klanten telkens opnieuw de vraag voor luchtbeelden. “Het werd hoog tijd voor een opleiding”, steekt ze ons toe.

Jan Van Hecke (42) uit Denderleeuw is zowel fotograaf als lijnpiloot. “Vliegen en fotograferen zijn mijn twee passies, dus kon een vliegende camera niet uitblijven. Als lijnpiloot krijg ik bovendien steeds vaker met drones te maken. Het is belangrijk om de werking en wetgeving goed te kennen”, vertelt Jan. Maxim Buyle uit Vichte (24) is zelfstandig landmeter en wil zijn metingen en 3D-scans sneller en efficiënter uitvoeren.

“Momenteel leiden we ook de strandredders van Blankenberge en de politie Bredene/De Haan op. Met een drone kunnen redders het strand veel beter in het oog houden. Toepassingen om te scannen op kleur van kledij, om bijvoorbeeld verloren gelopen kinderen te zoeken, zijn volop in ontwikkeling”, gaat Elwin Van Herck verder. “De politie zet al langer drones met warmtecamera’s in tijdens het zoeken naar transmigranten, maar ook bij gewone manifestaties of incidenten kunnen luchtbeelden belangrijk zijn”, aldus de zaakvoerder van Noordzee Drones.

Wie een drone gewoon leuk speelgoed vindt, kan de opleiding Klasse II voor recreanten volgen. De opleiding houdt een dag theorie en twee praktijksessies in. Zonder een brevet mag een drone slechts tot tien meter hoogte opstijgen, enkel in de eigen tuin.

Mét een brevet Klasse II is 45 meter hoogte met een drone tot 5 kilo toegestaan, op voorwaarde dat de drone vijftig meter van personen en 30 meter van obstakels wegblijft. De twee soorten brevetten zijn erkend door het Directoraat-Generaal Luchtvaart, waar Elwin Van Herck ook als adviseur optreedt. Hij hielp als pionier in de drone-sector immers meeschrijven aan de wetgeving. Die zal vanaf 2020 vervangen worden door een een gemaakte Europese wetgeving, met een transitieperiode van twee jaar. “Ik was eigenlijk maker van promotiefilmpjes voor bedrijven. Ik begon mij te verdiepen in het gebruik van een drone, maar stelde vast dat er geen opleidingen waren, noch een degelijk wettelijk kader. Ik besloot zelf het heft in handen te nemen. En inmiddels zijn we vijf jaar verder”, getuigt hij.

Het succesverhaal van Noordzee Drones is daarmee nog niet ten einde. Elwin Van Herck wil krachten bundelen en een ware ‘Flanders drone valley’ creëren in Zeebrugge. “Mensen beseffen niet hoe ver de technologie intussen staat. Ik denk bijvoorbeeld aan personenvervoer, reinigen van de wieken van windmolens, organentransport tussen ziekenhuizen of toepassingen in de grote autoterminals in Zeebrugge. Lokaliseren van voertuigen op enorme wisselzones zou veel sneller kunnen met drones. Dat kan al allemaal, maar zoals steeds loopt het beleid achter op de technologie”, aldus Elwin.

“Ontwikkelaars van toepassingen en applicaties samenbrengen op dezelfde locatie in Zeebrugge zou een enorme toegevoegde waarde creëren voor Vlaanderen. Door de bedrijven en technologie op elkaar af te stemmen, kunnen we samen marktleider worden in Europa. De gesprekken met huidige en potentiële partners zijn volop bezig. Ik hoop in de nabije toekomst op een drone-licentie voor de volledige Zeebrugse haven. Transport tussen havenbedrijven zal er misschien binnen enkele jaren volledig anders uitzien”, besluit de dronepionier.

