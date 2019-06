Opgravingen starten onder Beursplein: “Een spectaculaire vondst? Wie weet” Een hele zomer lang speuren archeologen naar resten van eeuwen geleden Bart Huysentruyt

24 juni 2019

18u53 0 Brugge Het Brugse Beursplein is de hele zomer gewild terrein van archeologen. Medewerkers van Raakvlak zullen er sleuven tot vier meter diep maken om te achterhalen wat de geschiedenis van het plein was voor de 16de eeuw. “Er stond ooit een slachthuis en de Engelse Jezuïeten hebben er gewoond, maar meer weten we niet”, zegt onderzoeker Caroline Landsheere.

Het Beursplein is al een tijdje een open vlakte, na de sloping van het oude Beursgebouw. In het najaar starten de bouw van een ondergrondse parking en een gloednieuw Beurs- en Congresgebouw. Tot dan is het terrein in handen van de medewerkers van Raakvlak, die er maandag gestart zijn met het uitbreken van de verharding. De archeologen willen er sporen van voor de 16de eeuw vinden, omdat er niet gekend is wat er zich toen op het plein bevond. “Dit plein heeft een geweldige geschiedenis, met een slachthuis tot 1950 en de bewoning van de Engelse Jezuïeten in de 18de eeuw", zegt onderzoeker Caroline Landsheere. “We weten ook dat er in de late middeleeuwen, tussen de 13de en 15de eeuw, bewoning was. Maar we willen graag meer weten. Dat kan alleen maar door in de grond te graven.”

Meevolgen...

Dat doet Raakvlak vanaf 2 juli tot eind augustus. Passanten zullen zelf kunnen zien hoe de werken vorderen. Er komt immers een ‘kijkvenster’ aan de opgravingen. Bruggelingen die vragen hebben kunnen wekelijks op woensdag tussen 15 en 16 uur vragen stellen aan de archeologen. Op sociale media wil Raakvlak geïnteresseerden op de hoogte houden van de werken en de opgravingen. “We denken relicten te vinden, straatstructuren of grachten”, zegt Landsheere. “Het is moeilijk te voorspellen. We zijn zelf heel benieuwd hoe ver we geraken. Of er een spectaculaire vondst kan tussen zitten? Wie weet.”

...en meedoen

Niet alleen kunnen Bruggelingen de archeologen van nabij volgen, ze kunnen ook zelf meedoen. Tijdens Open Sleuven Dagen, waarvan de data nog niet vastliggen, kunnen bezoekers de vondsten bezichtigen. Op de site zal er een minitentoonstelling worden georganiseerd. Via de website www.giveaday.be kunnen bewoners zich kandidaat stellen om de vondsten mee te verwerken. “Dat wil zeggen zeven, wassen en sorteren”, duidt Landsheere. “Kinderen uit het vijfde en zesde leerjaar kunnen wél effectief helpen met de opgravingen. Zij zullen op een speciale dag begeleid worden door een archeoloog. Dat wil zeggen dat ze ook echt van heel dichtbij zullen zien hoe we zaken uit de grond halen. Op het einde van de dag ontvangen ze dan het diploma van ‘Junior Archeoloog’.”

De voortgang van de werken kan je volgen op de Facebook- en Instagrampagina van Raakvlak.