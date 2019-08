Opgravingen op Beursplein zo goed als voorbij Bart Huysentruyt

19u50 0 Brugge De archeologische opgravingen op het Beursplein, in voorbereiding van de werken aan een nieuw Beurs- en Congresgebouw, zijn zo goed als afgelopen.

Woensdag zijn de laatste junior archeologen in de put afgedaald op het Beursplein en kregen ze alle tien een getuigschrift. In totaal hebben 38 jongeren mee geholpen bij de opgravingen. Donderdag wordt nog de 15de-eeuwse waterput leeggehaald. Dan gaat de put weer dicht en kunnen de bouwwerken op die plek starten. Het was woensdag ook de laatste keer dat iedereen het archeologisch uurtje kon bijwonen. Nogal wat mensen deden dat.