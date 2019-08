Opgepakte tafelschuimster werd net voor de zomer nog veroordeeld: raadkamer verlengt haar aanhouding Siebe De Voogt

23 augustus 2019

13u50 2 Brugge De 56-jarige tafelschuimster die vorige week werd opgepakt bij een diefstal aan het station van Brugge, was niet aan haar proefstuk toe. Maria L. kreeg net voor de zomer een voorwaardelijke celstraf voor gelijkaardige feiten, maar begon bij haar vrijlating meteen weer feiten te plegen.

Maria L. (56) verscheen vrijdagmorgen zonder advocaat voor de raadkamer in Brugge. Die verlengde haar aanhouding met een maand. Niet verwonderlijk, aangezien de tafelschuimster zich in het verleden bijzonder hardleers toonde. Net als haar voorgangster Nadine W. (48), beter gekend als ‘de schrik van de kusthoreca’, ging de vrouw verschillende keren uiteten zonder achteraf de rekening te betalen. Ze pleegde ook verschillende diefstallen. Net voor de zomer zat Maria L. voor die feiten in de cel. In juni kreeg ze van de strafrechter in Brugge een voorwaardelijke celstraf, waardoor ze de gevangenis mocht verlaten.

Meteen nam de vrouw echter haar oude gewoontes weer op. In verschillende horecazaken in de Brugse binnenstad weigerde ze na het eten haar rekening te betalen. Voor tafelschuimen alleen kon ze niet worden aangehouden. Op afzetterij staan immers celstraffen van maximum 3 maanden of bij herhaling 6 maanden en om aangehouden te kunnen worden moet die maximumstraf minimaal 1 jaar zijn. De nieuwe tafelschuimster stak het gerecht echter een handje toe. Vorige week stal ze wat drank in de Carrefour aan het station en kon ter plaatse gearresteerd worden door de spoorwegpolitie. Voor diefstal kunnen verdachten wél aangehouden worden en dus vloog de nieuwe tafelschuimster achter de tralies.