Opgelet: zondag derde editie van Elfstedenronde in Brugge Bart Huysentruyt

18 juni 2019

17u20 0 Brugge Wie zondag Brugge binnen of buiten wil, moet rekening houden met de derde editie van de Elfstedenronde.

De derde editie van de Euro Shop Elfstedenronde kan komende zondag 23 juni op een heel mooi deelnemersveld rekenen. Heel wat snelle mannen en sterke kasseirenners tekenen present op de Markt van Brugge. Daags voordien is er een cyclofestival voor jong en oud. Brugge wordt dit weekend even het epicentrum van het Belgische wielrennen. Vorig jaar won Adam Blythe de koers. De Brit van Lotto-Soudal komt ook nu weer aan de start. Andere bekende namen zijn Zdenek Stybar, Bjorg Lambrecht en Nacer Bouhanni.

Na de feestelijke start op de Markt van Brugge zetten de renners koers richting Oostkamp, waar op de N50 de officiële start zal plaatsvinden. Via Wingene, Tielt, Pittem, Ardooie, Izegem, Roeselare, Hooglede, Kortemark, Diksmuide, Koekelare, Ichtegem, Oudenburg, Jabbeke en Zuienkerke keert het peloton terug richting Brugge, waar er nog vier plaatselijke rondes worden afgewerkt. Op het parcours liggen maar liefst 20 kasseistroken.

Deelnemers aan de Cyclo op zaterdag hebben de keuze tussen vier afstanden: drie tochten voor wielerliefhebbers (66 km, 99 km of 145 km) en één familietocht (35 km). De twee korte tochten (33 km en 64 km) brengen de deelnemers rondom Brugge en het Brugse Ommeland. Wie opteert voor 99 km of 145 km verlaat het biljartvlakke landschap en trekt via pittoreske dorpjes en idyllische landwegen naar een pittige heuvelzone en zware kasseistroken.

Inschrijven kan nog op www.elfstedenronde.be.