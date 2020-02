Opgelet: rijrichting in Gieterijstraat vanaf nu omgekeerd Bart Huysentruyt

10 februari 2020

16u17 5 Brugge In de Gieterijstraat in Brugge geldt vanaf nu een omgekeerde rijrichting. De borden zijn maandag aangepast.

De stad Brugge had de maatregel eerder aangekondigd. Al jaren vragen de bewoners van de straat om dat te doen. Heel veel sluipverkeer gebruikte het straatje om de verkeerslichten aan de Ezelpoort te vermijden en zo vlugger de Ezelstraat in te rijden. Ook veel vrachtverkeer deed dat, met vaak gevaarlijke manoeuvres in de nauwe steeg. Maandag hebben gemeentearbeiders het verbodsbord aangebracht. Het verkeer dat vanuit de richting Zand en Bloedput komt en richting Ezelstraat wil, kan niet anders dan doorrijden tot aan de lichten. “Ik kreeg al heel wat reacties van de bewoners van de Gieterijstraat die opgelucht ademhalen”, zegt burgemeester Dirk De fauw (CD&V).