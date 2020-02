Opgefrist Groeningemuseum is weer open Bart Huysentruyt

02 februari 2020

09u56 0 Brugge Het Groeningemuseum heeft de deuren voor het publiek weer geopend. Het museum is opgefrist: muren kregen een nieuw kleurtje en schilderijen werden verplaatst.

Het museum kreeg een broodnodige opknapbeurt, en gaat deze maand in fases weer open. De vloeren, waar jaarlijks 100.000 bezoekers over lopen, werden vernieuwd en de muren kregen een warme, aangepaste kleur. Er is ook nieuw zitmeubilair aangekocht. “Bij de start van de tentoonstelling ‘Van Eyck in Bruges’, die opent op 12 maart, zal het museum volledig klaar zijn. In tussentijd kan het Groeningemuseum, dat de voorbije weken gesloten was, wel al weer bezocht worden”, zegt schepen van Cultuur Nico Blontrock (CD&V).

Het eindresultaat belooft fantastisch te worden: wie vroeger al eens in Groeninge binnenkwam zal het niet meer herkennen. “We zijn klaar voor de prestigieuze van Eyck-tentoonstelling van 12 maart, waar je onder andere de ‘Madonna met Kannunik Van der Paele’ zult kunnen bewonderen, die op de tentoonstelling rond Van Eyck in Gent niet te zien is.”