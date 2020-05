Opening stoffenwinkels zorgt voor file aan Veritas: tientallen klanten schuiven aan om stof en elastiek te bemachtigen Mathias Mariën

04 mei 2020

11u23 52 Brugge De opening van de stoffenwinkels zorgde maandagochtend voor een kleine stormloop op één van de filialen van Veritas in Brugge. Al meteen na openingstijd vormde zich een lange rij mensen.



De winkelketen maakte de voorbije dagen heel wat reclame voor hun heropening en beschikt over een grote voorraad stoffen en elastieken om gepersonaliseerde mondmaskers te maken. Langs de Maalsesteenweg in Brugge zorgde dat voor een lange wachtrij. Tientallen mensen stonden aan te schuiven om de winkel binnen te mogen. Omdat er slechts een beperkt aantal klanten per keer binnen mag, lopen de wachttijden redelijk hoog op.