Opening Brugse McDonald’s zorgt meteen voor wachtrij Mathias Mariën

21 april 2020

11u00 72 Brugge Sinds dinsdagmiddag heeft McDonald’s de McDrive’s na ruim een maand opnieuw geopend. In Sint-Kruis bij Brugge zorgde dat ruim een halfuur voor opening al voor een wachtrij.



McDonald’s sloot op 18 maart zijn 87 Belgische restaurants, inclusief de ‘drives’. Een maand later gaan die laatste dus weer open. In totaal hebben 68 van de 87 restaurants in ons land zo’n drive-in. Er is voorlopig wel een ‘beperkt’ menu beschikbaar, al blijven alle klassiekers op post. Aan het afhaalluik is extra bescherming geplaatst om het personeel te vrijwaren. Een grote file richting het fastfoodrestaurant bleef ondanks de wachtrij wel uit.