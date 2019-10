Openbare toiletten aan Huize Minnewater in een nieuw jasje Bart Huysentruyt

25 oktober 2019

16u57 0 Brugge De openbare toiletten aan Huize Minnewater in Brugge krijgen momenteel een stevige opknapbeurt. Ze worden immers belangrijk tijdens de kerstperiode.

In 1991 richtte de stad Brugge een openbaar toilet in aan Huize Minnewater, een pand van de zorgvereniging Mintus. In het voorjaar is beslist om de openbare toiletten een grondige make-over te geven. De toiletten waren namelijk niet langer aangepast aan de huidige comfort- en hygiënevereisten. “De grondige vernieuwing vroeg ook innovatieve ingrepen”, zegt schepen van Patrimonium Minou Esquenet (CD&V). “Voor de renovatie van de toevoerleidingen werd gekozen om te werken met het zogenaamde ‘e-pipe’-systeem. Dit is een nieuw ontwikkeld renovatiesysteem voor bestaande buizen.” Naast het vernieuwen van de leidingen werden de sanitaire ruimte en de toestellen aangepakt. Het infrarood spoelsysteem zorgt ervoor dat er steeds voldoende gespoeld wordt. Op die manier kunnen we een aantal knelpunten waar veel openbare toiletten mee kampen, snel opvangen. Het geheel oogt opnieuw fris en voldoet aan de huidige normen. De totale kostprijs bedraagt zo’n 20.000 euro.