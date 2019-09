Openbare bibliotheek verkoopt haar boeken Bart Huysentruyt

16u15 0 Brugge De Openbare Bibliotheek van Brugge verkoopt op vrijdag 25 en zaterdag 26 oktober de boeken, cd’s en dvd’s die in de loop van het jaar uit de collectie verdwenen.

De verkoop vindt plaats in Theaterzaal Biekorf: op vrijdag van 9.30 tot 19 uur, op zaterdag van 9.30 tot 17 uur. Je kan er romans, thrillers, fantasy, sciencefiction, jeugdboeken, strips, dvd’s, cd’s, tijdschriften, informatieve boeken, poëzie en anderstalige romans kopen. “De materialen in de bib worden voortdurend aangevuld”, legt schepen van Cultuur Nico Blontrock (CD&V) uit. “Je hoeft dus niet noodzakelijk op vrijdagochtend te komen om mooie vondsten te doen. En die mooie vondsten zitten er echt wel tussen: een iets oudere editie van een klassieker, het vierde exemplaar van die populaire, recente titel terwijl de bib ondertussen aan de vraag kan voldoen met drie exemplaren, of een boek dat je gewoon niet meer in de boekhandel kan vinden. Elk jaar opnieuw vinden honderden mensen de weg naar de boekenverkoop van de bib.”