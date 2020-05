Openbaar Ministerie brengt begrip op voor priester die niet ingreep bij zelfdoding: “Iedere burger heeft het recht om uit het leven te stappen” Cedric Matthys Siebe De Voogt

05 mei 2020

Het Openbaar Ministerie in het Gentse beroepshof toont begrip voor Alexander Stroobandt, de Brugse priester die niet naar de hulpdiensten toen een vriend uit Gistel aan hem had laten weten dat hij zelfmoord zou plegen. Stroobandt beroept zich op zijn biechtgeheim en vraagt opnieuw de vrijspraak. "Iedere burger heeft het recht om uit het leven te stappen", stelt de procureur.

“Als we als Openbaar Minsterie een steek laten vallen, moeten we dat ook toegeven”, haalde procureur Peter De Smet dinsdagnamiddag in het Gentse hof van beroep scherp uit. “Dit is een flinterdun dossier. Toen de politie destijds ter plaatse kwam, was het slachtoffer al uren dood. Van hogerhand kreeg de agenten meteen de opdracht om een pv op te maken voor schuldig verzuim, maar de procureur vond het niet nodig om een wetsgeneesheer te sturen. Onbegrijpelijk.”

Biechtgeheim

Door de fouten van het Openbaar Ministerie in Brugge weten we vandaag niet wanneer Tony Vantomme (54) exact stierf. De man uit Gistel doodde zichzelf op 1 oktober 2015 in de auto in zijn garage. Voor deze daad belde hij drie keer naar zijn goede vriend Alexander Stroobandt. Wat in deze gesprekken gezegd is, houdt de Bruggeling tot vandaag grotendeels geheim. De beklaagde is immers ook priester en volgens hem vallen de gesprekken onder het biechtgeheim. Hij zou dan ook uit zijn ambt ontzet kunnen worden als hij toch aan het praten slaat.

Zelfbeschikkingsrecht

De gesprekken, die in totaal 49 minuten duurden, zijn echter niet het enige bewijs tegen Alexander Stroobandt. Marleen, de weduwe van Tony Vantomme, ontdekte enkele dagen na het tragische voorval enkele sms’jes in de gsm van haar man. Even voor de zelfdoding was er een breuk ontstaan tussen Marleen en haar man. Dat viel Vantomme klaarblijkelijk zwaar. “Dit is een telefoonnummer van mijn mama”, schreef hij even voor zijn dood naar Stroobandt. “Probeer haar te troosten dat dit mijn overtuiging is. Zonder Marleen kan ik en wil ik niet.” Even later stuurde hij naar de priester: “Kan je nu met mij mee bidden alsjeblieft? Ik zit in de auto.”

Vooral aan het zinnetje ‘Ik zit in de auto’ stoor ik me. Het kan heel goed zijn dat de beklaagde niet wist wat Vantomme hiermee bedoelde. Voor hetzelfde geld had hij zich bedacht en reed hij wat rondjes met zijn wagen Procureur Peter De Smet

“Achteraf lijkt dat duidelijk", lichtte procureur Peter De Smet toe. “Maar vooral aan het zinnetje ‘Ik zit in de auto’ stoor ik me. Het kan heel goed zijn dat de beklaagde niet wist wat Vantomme hiermee bedoelde. Voor hetzelfde geld had hij zich bedacht en reed hij wat rondjes met zijn wagen. Al is dat niet mijn enige bezwaar. Volgens het Europees recht heeft iedere burger het recht uit het leven te stappen. Vantomme heeft ervoor gekozen om dat zelfbeschikkingsrecht ten volle uit te oefenen, hoe triest dat ook mag zijn.”

Sms’en verwijderd

Alexander Stroobandt kreeg voor de feiten in de Brugse rechtbank een maand celstraf. Ook kreeg de weduwe van Tony Vantomme een symbolische euro schadevergoeding. Tegen dit vonnis tekende de priester beroep aan. Nu gaat hij volop voor de vrijspraak, maar hier kan de weduwe van Vantomme zich niet in vinden. “Enerzijds verwijderde de beklaagde de sms’en achteraf uit zijn gsm”, argumenteerde haar advocaat Pieterjan Dens.

Stroobandt doet een beroep op het biechtgeheim, maar dat is hier niet van kracht. Vantomme had zijn zonde nog niet begaan. Hoe kan je biechten voor iets dat nog moet gebeuren? Pieterjan Dens, advocaat van weduwe van Tony Vantomme

“Pas door telefonieonderzoek kwamen we te weten dat hij ze effectief ontvangen heeft. Anderzijds willen we weten wat er besproken is in de gesprekken. Stroobandt doet een beroep op het biechtgeheim, maar dat is hier niet van kracht. Vantomme had zijn zonde nog niet begaan. Hoe kan je biechten voor iets dat nog moet gebeuren?” Uitspraak op 9 juni.

Wie vragen rond zelfdoding heeft, kan terecht op de Zelfmoordlijn via het gratis nummer 1813 of op www.zelfmoord1813.be.