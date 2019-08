Open Monumentendag zet Theaterwijk in de kijker naar aanleiding van 150-jarige verjaardag van Stadsschouwburg Siebe De Voogt

13 augustus 2019

15u23 0 Brugge De Open Monumentendag in Brugge geeft dit jaar de aftrap voor de viering van “150 jaar Koninklijke Stadsschouwburg”. In het weekend van 7 en 8 september zijn dan ook gebouwen te bezoeken in de Theaterwijk.

De Brugse Stadsschouwburg bestaat dit jaar 150 jaar en dat wordt gevierd met tal van optredens, een re-enactment, tentoonstelling en verschillende themawandeling. De Open Monumentendag trapt dit jaar de viering op gang. “Het weekend zal minder focussen op de Schouwburg zelf, maar besteedt wel aandacht aan de wijk rond het stadstheater”, zegt schepen van Ruimtelijke Ordening Franky Demon (CD&V). “De oude wijk maakte in de middeleeuwen internationale faam als handelscentrum. Het Hof Bladelin, de 13de-eeuwse kelder van het huis van Ockerhout, de 14de-eeuwse zolder van de Florentijnse Loge of het huis De Witte Pelicaen zijn daar restanten van.”

De Open Monumentendag probeert dit jaar na te gaan welke impact de bouw van het stadstheater had op de omringende wijk in de 19de eeuw. Op zaterdag 7 september krijgen bezoekers onder meer de kans om uitzonderlijk het Engels Klooster te bezoeken. Ook andere historische panden zijn tijdens het weekend van Open Monumentendag te bezoeken. Voor sommige bezoeken moet u op voorhand reserveren. Een volledige lijst is te vinden op www.bruggeomd.be.