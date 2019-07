Opbouw van Cactusfestival gestart: “Hulp van 600 vrijwilligers” Felix Van de Loock (31) helpt Minnewaterpark inrichten Bart Huysentruyt

03 juli 2019

20u29 0 Brugge In het Minnewaterpark in Brugge is de opbouw van het Cactusfestival gestart. Het muziekfestival is, op de zondag na, volledig uitverkocht. Zo'n 28.000 mensen komen er vanaf vrijdag genieten van sfeer en gezelligheid. “Dat we nooit problemen hebben om 600 vrijwilligers te vinden, is een groot cadeau”, vindt medewerker Felix Van de Loock (31).

Oscar and the Wolf, dEUS, Joe Jackson en Bloc Party zouden komend weekend nergens staan, zonder de inzet van talrijke vrijwilligers die sinds zondag aan de opbouw van het Cactusfestival zijn gestart. Daags na Feest in ‘t Park is die opbouw in het Minnewaterpark gestart. Een team van dertig vrijwilligers werkt elke dag aan de verschillende hoekjes en kantjes in het park dat sowieso al één en al sfeer uitstraalt.

“Zeker bij deze heerlijke zomerse dagen is het een pretje om alles klaar te zetten”, zegt Felix Van De Loock, sinds vier jaar terreinverantwoordelijke van Cactus Music. Voorheen was hij al sinds zijn zestiende als vrijwilliger bij het festival betrokken. “Als Bruggeling is het bijna een eer om te mogen meewerken aan dit festival, waar iedereen elkaar kent en samenkomt. Als het weer meezit, is dit één van de mooiste weekends van het jaar.”

Zo denken zowat alle 600 tot 700 vrijwilligers erover. Zoveel mensen zullen ingezet worden tijdens de driedaagse. “We hebben nooit problemen om mensen te vinden. Voor het nieuwe podium Kiosk, waar deejays zullen spelen, vonden we meteen jongeren bereid om de bar te bemannen of stand-by te zijn bij problemen. Dat is een groot cadeau voor een organisatie zoals de onze.”

Het grootste werk is het opbouwen van het podium en het afstellen van alle technieken per artiest. Daar waren woensdag nog een pak handen voor in de weer. “We letten er goed op dat we het Minnewaterpark niet vernielen. Na het festival is het de bedoeling dat het park zich weer kan herstellen van de tienduizenden voetjes en de plankenvloeren overal. Er worden drie droge dagen voorspeld. Het ziet er dus wel naar uit dat het festival maar een geringe impact zal hebben op het park. We koesteren ons Brugse park, net zoals we ons festival koesteren.”

Het opbouwen lijkt elk jaar een geoliede machine en dat is het ook. “Maar we zijn toch elk jaar blij als we nét klaar zijn voor de deuren openzwaaien. Dat zal dit jaar niet anders zijn”, zegt Van De Loock. “De grote ruimtes zijn ondertussen wel al klaar. Tijdens de laatste dagen, op donderdag en vrijdag, is vooral het decoratieteam nog volop in de weer. Elk jaar wijzigen er zaken of komen er nieuwe dingen bij. Dan willen we dat iedereen zo'n ideaal mogelijke festivalervaring krijgt. Mensen betalen veel geld voor festivals en dan moet het ook in orde zijn.”

De talrijke vrijwilligers worden beloond met een toegangsticket en vaak ook met drank- en eetbonnen. “Daar zijn ze heel erg blij mee. Vaak komen de jonge vrijwilligers in groepjes. Ze werken hard en genieten nadien ook van de optredens, als dat enigszins mogelijk is. We zijn iedereen heel erg dankbaar. Zonder die mensen is er geen festival.”

Het ziet ernaar uit dat Cactusfestival 2019 nog voor de start helemaal uitverkocht zal zijn. De dagtickets voor vrijdag en zaterdag zijn al de deur uit en ook op zondag is al 90 procent verkocht. “We kunnen heel erg relaxed toeleven naar deze editie", zegt organisator Patrick Keersebilck. “Het is fantastisch om zo de voorbereidingen te kunnen starten, ook omdat het sowieso druk is. Er zijn honderd-en-één dingen te regelen. Maar we hebben er vertrouwen in. Het wordt een topeditie.”

Tickets: www.cactusfestival.be.