Opa (70) riskeert 5 jaar cel voor verkrachting kleindochter (2): feiten aan het licht door babyfoon met videofunctie Bart Boterman

03 augustus 2020

21u01 9 Brugge Een 70-jarige man uit Brugge verscheen maandagmorgen voor de strafrechter voor verkrachting van zijn kleindochter en aanranding van de eerbaarheid. Het openbaar ministerie eiste vijf jaar effectieve gevangenisstraf. Het meisje was nog geen twee jaar oud op het moment van de feiten. Die kwamen trouwens aan het licht dankzij een babyfoon met videofunctie.

De ouders van het slachtoffer kregen in het najaar van 2019 een vermoedens over misbruik van hun dochtertje door haar opa. Ze installeerden een babyfoon met videofunctie. De beelden spraken boekdelen en de ouders stapten meteen naar de politie. Half december werd de verdachte opgepakt. De man zit tot op vandaag in voorhechtenis. Doordat de zaak in de media verscheen, dook er nog een tweede slachtoffer op. Een familielid verklaarde dat ze van 1995 tot 1998 meermaals werd aangerand door de neef van haar grootmoeder. Het meisje was toen de feiten begonnen amper vijf jaar oud. Volgens haar advocate had ze het misbruik al die jaren verdrongen.

Marc B. bekende de feiten op zijn kleindochter, maar houdt vol dat het slechts eenmalig gebeurde. Naar eigen zeggen begrijpt de zeventiger zelf niet hoe hij zoiets heeft kunnen doen. De aanrandingen in de jaren ‘90 ontkent hij en daarvoor vroeg hij de vrijspraak. De verdediging stelde voor om hoogstens drie jaar effectieve celstraf uit te spreken en de rest te koppelen aan strenge voorwaarden. De rechtbank velt vonnis op 14 augustus.