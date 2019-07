Op één na beste julimaand voor Boudewijn Seapark Bart Huysentruyt

31 juli 2019

16u17 0 Brugge De maand juli is een topper geworden voor het Boudewijn Seapark in Brugge. Het is de tweede beste julimaand van de laatste vijf jaar.

Enkel vorig jaar deed een paar procenten beter. “Dit jaar brengt wat meer ups en downs in vergelijking met de eerste zomermaand van vorig jaar. Het weer speelt daar een rol in. De enkele natte dagen en de extreme hitte deden het gemiddelde wat zakken”, zegt Geertrui Quaghebeur van Boudewijn Seapark. “Maar globaal gezien doen we het heel goed. Dat heeft te maken met het overdekte dolfinarium en het openlucht waterpark, dat op zomerse dagen veel mensen kan bekoren. Als augustus die lijn doortrekt, dan wordt het een topzomer.”