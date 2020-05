Oostendenaar (48) blijft vast voor messteken aan partner van ex-vrouw na ruzie over co-ouderschap Siebe De Voogt

29 mei 2020

17u26 0 Brugge Een 48-jarige Oostendenaar blijft een maand langer in de cel voor een moordpoging op de nieuwe partner van zijn ex-vrouw in Sint-Michiels, bij Brugge. Dat heeft de Brugse raadkamer beslist.

De feiten speelden zich vorige week zaterdag in de loop van de avond af in een woning langs de Baron de Serretstraat. Na een discussie over het co-ouderschap besloot de verdachte richting de woonst van zijn ex te trekken. Daar kwam het tot een ruzie tussen de voormalige geliefden, waarbij de nieuwe partner van de vrouw tussenbeide wou komen. De man kreeg daarbij drie messteken te verwerken.

Zijn 48-jarige belager uit Oostende vluchtte weg, maar kon later op de avond bij hem thuis opgepakt worden. Hij werd aangehouden door de Brugse onderzoeksrechter op verdenking van poging tot moord. De raadkamer verlengde die aanhouding vrijdagmorgen met een maand. Het slachtoffer van de steekpartij werd naar het ziekenhuis overgebracht, maar verkeerde niet in levensgevaar.