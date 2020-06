Oorlogsheld Reinold Haesebrouck krijgt park naar zich vernoemd in Brugge Bart Huysentruyt

11 juni 2020

15u54 0 Brugge Brugge heeft er sinds donderdag een parknaam bij. In de Daverlostraat, ter hoogte van fietspad Rechte Weg, is het parkje naar oorlogsheld Reinold Haesebrouck vernoemd.

Bruggeling Reinold Haesebrouck vocht in de Eerste Wereldoorlog en raakte blind toen hij granaatscherven in zijn gezicht kreeg. Tot eind 1918 verbleef hij in het ‘Hospitaal van de Koningin’ in De Panne. Hij stond als eerste ingeschreven in het register van het Nationaal Verbond der Oorlogsinvaliden.

Toen in 1922 de Belgische overheid besliste een Onbekende Soldaat te begraven aan de voet van de Congreskolom in Brussel, kreeg Reinold Haesebrouck - op verzoek van koning Albert I - de eer om uit vijf kisten (met elk een niet-geïdentificeerd lichaam van een soldaat) de kist van de Onbekende Soldaat aan te duiden. Dat gebeurde in het station op het Zand in Brugge.

In het bijzijn van gewezen voorzitter van het Algemeen Verbond van Brugse Oud-strijders (AVBOS) Maurice Debruyne en huidig voorzitter Jean-Pierre Broucke werden het parknaambord en duidingspaneel onthuld.