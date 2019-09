Ook tweede tafelschuimster blijkt bijzonder hardleers: “Ze bedriegt alles en iedereen al sinds 1999” Siebe De Voogt

12 september 2019

15u31 6 Brugge Een 56-jarige tafelschuimster hangt in de Brugse rechtbank 12 maanden cel boven het hoofd. Het ging niet om de “schrik van de kusthoreca”, maar Maria L. gedraagt zich wel minstens even hardleers. “Ze is al sinds 1999 alles en iedereen aan het bedriegen”, stelde procureur Mike Vanneste.

Maria L. (56) is al langer geen onbekende meer in Brugge. Deze zomer waarschuwde de politie de horeca-uitbaters in de stad nog voor de vrouw. In juni werd de tafelschuimster nog veroordeeld voor verschillende feiten van afzetterij en enkele diefstallen. De rechter gaf haar een voorwaardelijke celstraf, waardoor L. de gevangenis mocht verlaten. Meteen nam ze haar oude gewoontes weer op.

Veelpleegster

De vrouw ging opnieuw verschillende keren op restaurant zonder te betalen, maar mocht telkens beschikken omdat ze niet kon worden aangehouden. Uiteindelijk stak L. het gerecht een handje toe. Halfweg augustus pleegde ze een diefstal in de Carrefour aan het station van Brugge. Sindsdien zit Maria L. in voorhechtenis. Donderdagmorgen verscheen ze voor de strafrechter voor de feiten van afzetterij die ze sinds haar vrijlating had gepleegd. In amper vier dagen tijd sloeg L. tussen 28 juni en 1 juli toe in Oostende en Nieuwpoort. Op 29 juli ging ze op restaurant in Brugge. Ze bestelde twee witte wijntjes en een assortiment koude gerechten, maar betaalde de rekening wederom niet. Dat was ook op 6 augustus het geval in een andere Brugse zaak. Daar had Maria L. een Irish coffee, een sherry en twee witte wijntjes gedronken en een salade met geitenkaas gegeten.

“Deze vrouw is een onverbeterlijke veelpleegster”, stelde procureur Mike Vanneste in de rechtbank. “Ze is al talloze jaren (sinds 1999, red.) de kluit aan het bedriegen. Beklaagde is op de dool en de sociale diensten zijn voor haar te min. Ze durft zelfs haar bewindvoerster te beschuldigen van diefstal.” Het Openbaar Ministerie vorderde in totaal 12 maanden cel voor Maria L., die al vijftien veroordelingen op haar naam heeft staan. De vrouw zelf beweert al drie jaar zonder geld te zitten. Uitspraak op 10 oktober.