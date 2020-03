Ook steeds meer afvalophalers ziek: “Elke ochtend crisisvergadering, want ophaling is essentieel” Bart Huysentruyt

19 maart 2020

16u00 0 Brugge De Brugse intercommunale IVBO houdt vanaf nu elke ochtend crisisvergadering om de afvalophaling te kunnen verzekeren. Er zijn immers steeds meer ophalers ziek.

“Tijdens gezondheidscrisissen geldt nog nadrukkelijker dan anders: de sector van de afvalophaling is dé essentiële publieke sector die garandeert dat hygiënenormen kunnen gehandhaafd blijven”, zegt IVBO-voorzitter Minou Esquenet (CD&V). “Het hanteren van die normen is nu meer dan ooit levensnoodzakelijk. Ondanks het feit dat ook IVBO Brugge kampt met meer afwezigheden wegens ziekte, doen we er alles aan om de continuïteit van de ophalingen aan huis te verzekeren. Dat betekent in eerste instantie dat we onze medewerkers beschermen

Indien nodig zal de afvalophaling zich nog enkel concentreren op rest- en gft-afval. Maar voorlopig gaat ook de ophaling van pmd, papier en karton nog door. “Sinds de lockdown bekijken wij met de IVBO-taskforce elke morgen hoe we ons best organiseren om alles draaiend te houden”, zegt Esquenet. “In de controlekamer is de toegang beperkt, de bezetting is er minimaal. Dat betekent dat er meer afstand is tussen de werknemers en dat er kan afgewisseld worden. Zowel in de controlekamer als in de burelen worden schermen en klavieren regelmatig ontsmet. Voor de afvalladers en chauffeurs hebben we, dankzij het ijverige werk van een naaister uit Lissewege, mondkapjes laten maken. We doen dat volgens de veiligheidsvoorschriften, in een polyester van een bedrijf uit Gentbrugge. Naar de bevolking toe zullen we dagelijks blijven communiceren zodat al onze inwoners te allen tijde weten waar ze aan toe zijn.”

Tot en met 5 april zijn de verbrandingsoven en de groencompostering van IVBO niet toegankelijk zijn voor particulieren en blijven de recyclageparken gesloten. IVBO staat in voor de afvalophaling in Brugge, De Ha