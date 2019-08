Ook nieuwe directeurs beleven maandag spannende eerste schooldag: wissel aan de top bij basisscholen Sint-Michiels en Ganzenveer Bart Huysentruyt

30 augustus 2019

10u37 0 Brugge Twee stedelijke basisscholen starten maandag met een nieuwe directeur aan het roer.

In de stedelijke basisschool voor buitengewoon onderwijs gaat Rita Danneels op 1 september na een rijkgevulde loopbaan met pensioen. Met Rita vertrekt een gedreven directeur die de klok rond zorgde voor haar school en de kinderen die haar waren toevertrouwd. ‘Alles voor haar joenges’, zoals ze dikwijls zei. Ze geeft de fakkel door aan Bart Verroens (40). Hij werkte onder andere als maatschappelijk werker bij een CLB, als leerlingenbegeleider in OLV Ter Duinen en was hij maatschappelijk assistent-leerlingenbegeleider in het BUSO Haverlo waar hij de laatste jaren werkte als technisch adviseur.

Ook in de stedelijke basisschool van Sint-Michiels wordt vanaf 1 september de dienst uitgemaakt door een master in de criminologie. Stephanie Meire is 43 jaar en single mama van twee zonen. Ze ontvangt de sleutels uit handen van Kaat Roose die een jaar waarnemend directeur was. Na haar studies in de criminologie stapte ze onmiddellijk in het onderwijs. Zo was ze onder andere vier jaar coördinator in het centrum ‘leren en werken’ KTA Brugge, werkte in het buitengewoon secundair onderwijs en behaalde een brevet directeur bij het Gemeenschapsonderwijs.