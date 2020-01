Ook in weekend een trein om het uur naar Zeebrugge én betere verbinding met Kortrijk: Brugge haalt slag thuis in nieuw vervoersplan van NMBS Bart Huysentruyt

19 januari 2020

20u16 0 Brugge De stad Brugge krijgt haar zin in het nieuwe vervoersplan van de NMBS. Zo komt er in het weekend een trein om het uur tussen Brugge en Zeebrugge en wordt ook de verbinding met Kortrijk beter. Dat staat te lezen in een uitgelekt basisdocument dat nog goedgekeurd moet worden door de ministerraad.

NMBS bereidt momenteel haar volgende vervoersplan voor de periode 2020-2023 voor. Dat gebeurt met een uitgebreide consultatieronde in nauwe samenwerking met de provincies. Alle verkozenen van de verschillende parlementen, de provinciaal gedeputeerden, de burgemeesters en de verantwoordelijken van de betrokken vervoerregioraden werden uitgenodigd om mee na te denken over het toekomstige vervoersplan.

17 procent meer reizigers

Dat was eerder al het geval in 2014 en 2017. Telkens wist Brugge toen betere verbindingen te realiseren. In 2014 kwam er bijvoorbeeld in het weekend een rechtstreekse trein richting Brussel-Nationale Luchthaven bij. Een schot in de roos, want in één jaar tijd steeg het aantal reizigers tussen Brugge en de luchthaven met maar liefst 17 procent. Daarnaast werd ook de reistijd tussen Brugge en Kortrijk verminderd, zodat reizigers nu sneller op hun bestemming aankomen. Ook in 2020 krijgt Brugge haar zin, zo blijkt nu. De stad vroeg immers om betere verbindingen met Zeebrugge.

TreinTramBus

De raad van bestuur van de NMBS heeft eind 2019 een basisdocument goedgekeurd. Dat document vormt de leidraad van het nieuwe vervoersplan, dat vanaf december 2020 in voege treedt. TreinTramBus, de bond van trein-, tram- en busgebruikers kon het plan al inkijken en licht in de laatste editie van haar tijdschrift Mondig Mobiel al enkele tips van de sluier. “Er komt, vanaf december, een vaste uurverbinding tussen Brugge en Zeebrugge tijdens de weekends”, staat er te lezen. “Het noorden van Brugge wordt zo beter verbonden met het centrum. Ook nieuw is een betere verbinding tussen Brugge en Kortrijk. Nu zijn er tijdens de weekends drie treinen om de twee uur. Dat worden er vier.”

“Goede zaak voor Zeebrugge”

De betere verbinding tussen Brugge en haar noordelijk gelegen deelgemeenten komt als geroepen. In een eerder vervoersplan werd die verbinding net teruggeschroefd. Het was een strijdpunt van veel politieke partijen tijdens de vorige gemeenteraadsverkiezingen. “De NMBS heeft dat document inderdaad goedgekeurd”, reageert Jasper Pillen (Open Vld), kabinetschef en woordvoerder van de bevoegde minister van Mobiliteit François Bellot (MR). Het Brugse gemeenteraadslid volgde door zijn functie de werkzaamheden aan het nieuwe vervoersplan van dichtbij op en ijverde zo mee voor een betere verbinding met het noorden van de stad. “Dit is niet alleen een goede zaak voor Zeebrugge, maar voor heel Brugge”, zegt hij. “Ik moet er wel op wijzen dat de procedures nu nog voort lopen. Verschillende instanties moeten nog hun akkoord geven voor dit nieuwe vervoersplan.”

Vermoedelijk gebeurt dat in februari, waarna de lokale gemeentebesturen op de hoogte worden gesteld.