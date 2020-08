Ook grote politiemacht in Brugs station, om overstap vanuit Blankenberge in goede banen te leiden Bart Boterman

08 augustus 2020

22u33 32 Brugge Ook in het station van Brugge was er zaterdagavond een grote politiemacht aanwezig, om de uittocht van de kust in goede banen te leiden.

“Na wat er vanavond aan de kust is gebeurd, laten we niets aan het toeval over. Tussen de mensen die terugkeren uit Blankenberge met de trein zitten ook nog relschoppers die nog niet opgepakt zijn. Om te vermijden dat het onrustig wordt tijdens het overstappen, is de politie preventief aanwezig”, zegt Brugs korpschef Dirk Van Nuffel. “Voorlopig is het rustig gebleven in het station. De ordediensten hebben alles in goede banen geleid.”