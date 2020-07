Ook fietsers moeten verplicht mondmasker dragen in Brugse winkelstraten en op drukke plaatsen Mathias Mariën

27 juli 2020

17u08 13 Brugge Er komt voorlopig geen mondmaskerplicht op het volledig grondgebied van Brugge. Wél is het verplicht om een masker te dragen in de binnenstad op drukke plaatsen en de winkelstraten, net zoals in de openbare gebouwen. Opvallend: ook fietsers ontsnappen niet aan de regel.

De komende dagen laat het stadsbestuur extra borden plaatsen waarop de mondmaskerplicht staat aangegeven met de zone waarin dat het geval is. Bij de politie waarschuwen ze alvast dat de tijd van sensibiliseren voorbij is. “Ondertussen weet iedereen in welke tijd we leven, ook de toeristen”, klinkt het. Wie geen masker draagt, zal dus sneller beboet worden. Ook met de scooter, waarbij de bestuurder een open helm draagt, zal je verplicht een masker moeten dragen.