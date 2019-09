Ook dit jaar groepsaankoop zonnepanelen voor Brugge Bart Huysentruyt

11 september 2019

18u38 0 Brugge Voor het vijfde jaar op rij kunnen Bruggelingen zich inschrijven voor de groepsaankoop zonnepanelen.

De stad Brugge werkt hiervoor samen met de OCMW-vereniging De Schakelaar, EOS Oostende en de onafhankelijke organisator van groepsaankopen ‘Ichoosr’. Zonnepanelen installeren is een investering die nog steeds rendeert, want een doorsneegezin bespaart per jaar makkelijk enkele honderden euro’s op de energiefactuur. “Het voordeel blijft, ook zonder de groenestroomcertificaten en met de verplichte bijdrage aan de netbeheerder”, zegt schepen van Energie Minou Esquenet (CD&V). “Bovendien ben je nog steeds zeker van een terugdraaiende teller, ook als je over een digitale meter beschikt. Wie zonnepanelen heeft of er plaatst voor 2021, behoudt het voordeel van een terugdraaiende teller nog 15 jaar. Een doorsneegezin kan haar investering in een kleine 8 jaar terugverdienen. Daarna is de opgewekte elektriciteit letterlijk gratis: de groepsaankoop zonnepanelen biedt dus een pak voordelen.”

Inschrijven voor de groepsaankoop kan nog tot en met 8 oktober. Meer informatie op www.energieplatform.brugge.be.