Ook Cercle heeft huiswerk klaar om supporters te ontvangen Mathias Mariën

12 september 2020

08u55 0 Brugge Na Club Brugge heeft ook buur Cercle z’n huiswerk klaar op vanaf 21 september opnieuw supporters te ontvangen in het Jan Breydelstadion. Alle abonnees kunnen de thuiswedstrijd tegen STVV bijwonen.

Daar zijn uiteraard wel enkele maatregelen aan verbonden. Op voorwaarde dat je je vooraf en per thuiswedstrijd afzonderlijk registreert, kan je als abonnee veilig en coronaproof weer thuiswedstrijden van Cercle Brugge bijwonen. Registreren gebeurt online of aan de dienst Ticketing en moet op voorhand gebeuren.

Registreren is op dit moment nog niet mogelijk. De datum wanneer je je voor Cercle Brugge-STVV als abonnee kan registreren, wordt begin volgende week bekendgemaakt. Alle abonnees zullen voldoende tijd krijgen om hun plaatsen vast te leggen.

Let op: in geen geval zal je bestaande abonnementskaart dus toegang geven tot het stadion. Registreren voor een afzonderlijk wedstrijdticket is dus absoluut verplicht.

Bubbels

Alle abonnees die de thuiswedstrijden willen bijwonen, moeten vooraf registreren in bubbels van 1, 2, 3, 4 of 5 abonnees. Per bubbel stel je daarvoor één bubbelverantwoordelijke aan, die de registratie voor de volledige bubbel doet. Daarmee volgt de vereniging de werkwijze van Club Brugge. Ook het dragen van een mondmasker is verplicht.

Abonnees kunnen bij de registratie enkel zitplaatsen registreren die gelijkstaan aan het aantal nodige tickets. Bijvoorbeeld: je kan geen 3 tickets registreren op plaatsen die zijn voorzien voor een bubbel voor 5. Abonnees moeten verplicht plaatsnemen op de zitplaats die is aangegeven op het individuele wedstrijdticket. Plaatsnemen op je vertrouwde abonnementsplaats kan dus wegens de geldende social distance regels niet worden gegarandeerd. Om de social distance in het stadion te garanderen, wordt de volledige stadioncapaciteit gebruikt.

Breng je 2020-2021 abonnement wel mee naar de match: de kaart doet namelijk dienst als cashlesskaart om je consumpties in het stadion mee te betalen.

Deze voorwaarden zijn enkel geldig voor abonnees. Voor supporters die met een afzonderlijk ticket de wedstrijd willen bijwonen, wordt de komende dagen meer informatie gecommuniceerd.