Ook Arentshof en binnenplein van Gruuthusemuseum krijgen parkstoelen Siebe De Voogt

13 augustus 2019

17u00 0 Brugge Wie deze zomer door Brugge wandelt, heeft ze zeker al opgemerkt: de kleurige parkstoeltjes. Het initiatief krijgt nu een positieve evaluatie, waardoor nog vijftig extra stoelen in de binnenstad zullen verspreid worden.

De nieuwe stoelen werden aangekocht als reserve, maar zullen nu op het binnenplein van het Gruuthusemuseum geplaatst worden en in het Arentshof. Sinds begin juli stonden er al parkstoeltjes in onder meer het Graaf Visartpark, Koning Albert I-park, Hof Campers, Sebrechtspark en Astridpark. “De stoelen worden goed gebruikt en verhogen de beleving en de dynamiek in onze mooie stadsparken”, zegt schepen van Openbaar Domein Mercedes Van Volcem. “Na een eerste evaluatie blijken ze een groot succes. Ik kreeg veel positieve reacties en besliste daarom om ook de vijftig reservestoeltjes te verspreiden.