Onze tips voor het weekend: zwoele ritmes, cowboyboots en bloemetjes kijken Redactie

23 augustus 2019

08u56 0

Zwoele ritmes op festival Bomboclat

Op het strand van Zeebrugge is er op vrijdag en zaterdag de derde editie van Bomboclat. Dat is een zuiders festival met Afrikaanse en Caribische muziek. Er zijn verschillende bars en eetstands. Met de mooie temperaturen moet deze derde editie de meest succesvolle worden. De organisatoren verwachten zo'n 12.000 liefhebbers. Bomboclat is een bijzonder kindvriendelijk festival. Jongeren tot 14 jaar kunnen er gratis in. Wie zijn kinderen liever even laat spelen, kan dat zonder zorgen doen in een eigen opvang op het strand met toezicht. Heerlijk genieten met de blote voetjes in het zand. www.bomboclat.be.

Bloemen en muziek tijdens de traditionele Bloemenstoet

Blankenberge wuift de zomer uit met de traditionele Bloemencorso. De bloemenstoet is een van de prominente evenementen die de stad elk jaar aan haar toeristen aanbiedt. Het is een stoet met een jarenlange traditie (sinds eind de 19de eeuw) en met een bekendheid tot ver over de landsgrenzen heen. Naast de vele praalwagens fleuren muziekkorpsen, showorkesten en dansgroepen de stoet op. Het thema van de stoet is dit jaar: Sea the music. Het parcours start in de Kerkstraat, ter hoogte van de Zuidlaan en eindigt na een lang parcours doorheen de stad op de Grote Markt.

Cowboylaarzen en -hoeden in Middelkerke

Blote voeten in het zand, of dansend in je boots: straten en strand van Middelkerke worden gevuld met de fijnste muzikale vibes op maar liefst acht podia. Van België tot Amerika, van Nederland tot Ierland: Countryfestival Middelkerke haalt de beste acts naar dit driedaagse unieke festival. In de grote tent aan zee vind je alles van dansbare countrypop tot doorleefde bluegrass fiddles. Tussendoor geniet je van muziek op de straatpodia, terrasjes, streetmarket, parade, dansworkshops, american trucks & cars en een kermis. Tickets voor de grote tent al vanaf 10 euro via www.countryfestivalmiddelkerke.com.

Lekkers in Jabbeke

Op zondag 25 augustus kan je genieten van de tweede editie van het FoodtruckFestival Jabbeke nabij het Vrijetijdscentrum. Met meer dan twintig standhouders, een oldtimerexpo en -rondrit, tal van randanimatie, kermis en optredens van Blitz, The Crazy Discoshow en Boma on the Rocks belooft het niet alleen een fantastische (familie)uitstap te worden, maar tevens een all-in beleving voor de smaakpapillen. Het is overigens een heel weekend feest in Jabbeke. Op vrijdag wordt het kermisweekend geopend met de spetterende avondmarkt. Naast de gezellige drank- en eetstandjes kun je er ook genieten van livemuziek. Zaterdag staat gekend voor het leukste festival van de hele streek: de Nacht van Jabbeke.

Frisse biertjes op North Sea Beer Festival

Het North Sea Beer Festival op het Zeeheldenplein in Oostende laat je proeven van meer dan 200 bieren van 30 Belgische brouwerijen mét zicht op zee. Bezoek de foodstands en geniet van de ontspannen sfeer, de live muziek en DJ-sets. De festivallocatie is op loopafstand van het station, het strand en de winkelstraten. Je hoeft niet vooraf te reserveren. Kom gewoon langs, koop je ticket en proef, drink, eet en geniet. Het bierfestival vindt plaats van vrijdag tot en met zondag.