Exclusief voor abonnees Onze tips voor het weekend: Spaanse koningen, het schoonste meisje en rappen met Brihang Bart Huysentruyt

09 januari 2020

09u46 0

Dia de Reyes in Boudewijn Seapark

Eén van de meest opmerkelijke feestdagen in het attractiepark Boudewijn Seapark in Brugge is de Dia de Reyes, ofwel Driekoningen. Dat vieren ze in Brugge, omdat de grote bazen van het attractiepark Spanjaarden zijn. Op zaterdag 11 januari vanaf 11 uur kan je de drie koningen ontmoeten in het park. Ze komen met geschenken aan. Ondertussen kunnen families genieten van de ijsschaatsbaan, de dolfijnenshow en de binnenspeeltuin. Heel veel Spaanstalige families uit de regio komen die dag langs. Inschrijven is wel noodzakelijk. Dat kan op het nummer 0496/95.92.26.

