Exclusief voor abonnees Onze tips voor het weekend: schaatsen op de vijver, headbangen en foto’s ontdekken Bart Huysentruyt

28 november 2019

15u56 0

Winter in het Park in Oostende

Vanaf zondag 1 december kan je terecht in het Leopoldpark voor Winter in het Park, een volledig nieuw winterconcept in Oostende met een unieke schaatspiste op de vijver. In gezellige houten chalets met rode daken worden er tijdens Winter in het Park typische winterproducten aangeboden. Er is een goede mix tussen producten zoals kerstdecoratie of warme kledij, maar er zijn ook eet- en drankstanden waar je ter plaatse gezellig kunt vertoeven en als laatste zijn er lekkere producten om thuis van te smullen. Er komt een leuke bar die uitkijkt over de schaatsbaan, waardoor ouders gezellig iets kunnen drinken, maar tegelijkertijd ook een oogje in het zeil kunnen houden.

