Onze tips voor het weekend: garnaalworpen, Fort Winokio en honderden paarden Redactie

27 juni 2019

13u46 0

Jubileumeditie van Feest in ‘t Park (Brugge)

Het gratis mondiaal festival Feest in ‘t Park viert zaterdag tussen 14 uur en middernacht de dertigste verjaardag. Feest in ’t Park is dertig jaar geleden klein en spontaan begonnen, met het doel Noord-Zuidthema’s op een plezante manier aan het publiek voor te stellen. Waar de eerste editie zo’n 500 bezoekers trok, zijn ze ondertussen uitgegroeid tot een festival dat 10.000 mensen samenbrengt. Ook dit jaar kan er weer genoten worden van de vaste ingrediënten: zuiderse muziek, foodtrucks, infostanden, een wereldkinderdorp vol animatie, workshops, dans en een fairtradebar. Speciaal voor de dertigste verjaardag is er een wellnessdorp met massages, een make-over bij een kapper of een barbier en een Mexicaanse gezichtsverzorging. Bekomen van de drukke festivaldag kan in een van de duohangmatten of met een zelfgemaakte fairtradechocolademilkshake in het verwarmd voetbad. Ook voor kinderen is er veel te doen.

Traditie en verkoop op Paardenmarkt (Torhout)

De 43ste Torhoutse Paardenmarkt brengt paardenliefhebbers en gezinnen weer dicht bij elkaar. Op de Markt van Torhout staan honderden paarden opgesteld. Al van ‘s morgens vroeg worden ze verhandeld, net zoals vroeger. Ook andere dieren zoals schapen en kippen zijn tijdens de voormiddag in het stadscentrum te zien. Door de aangekondigde hitte blijven de paarden in Torhout dit jaar maar tot 12 uur in openlucht staan. Of er een show gehouden wordt op de Markt, is nog niet helemaal zeker. Dat is normaal jaarlijks het geval rond 17 uur, maar dan zullen de paarden uiteraard al verdwenen zijn. De piste zal in de namiddag ter beschikking gesteld worden van de jeugd. Torhout voorziet allerlei leuke spellen voor kinderen, maar raadt ouders wel aan om voldoende te smeren en water te voorzien.

70 jaar Garnaalfeesten met straattheater(Oostduinkerke)

70 jaar Garnaalfeesten, dat wordt in het weekend van 29 en 30 juni gevierd in Oostduinkerke. Het is een ode aan de garnaal en de garnaalvissers van Oostduinkerke en een traditie door de jaren heen. Zaterdag is de folkloremarkt op het Fabiolaplein open van 11 tot 18 uur. De Orde van de Paardenvisser deelt garnaalsoep uit. Het voertuig De Normandie wordt een blikvanger op zondag. Vanaf 15.30 uur kan je ermee veilig meerijden in de garnaalstoet. Nog aan te raden is het leuke straattheaterstukje Mariette Crevette. Mieke Garnaal en haar eredames zwaaien de toeschouwers toe. Probeer ook de garnaalworpen: vang een plastic garnaal en win een prijs. Meer info op www.visitkoksijde.be.

Ook Rocktopus viert een (bescheiden) jubileum (Gistel)

Op het einde van de Zomerloosstraat in Gistel kan je op zaterdag 29 juni naar de vijfde editie van Rocktopus, ooit gestart door de Chiro. De festiviteiten beginnen al op vrijdagavond met een barbecue voor leden en hun vrienden en familie. De opbrengst gaat integraal naar de jeugdbeweging. Rocktopus voor het grote publiek vat op zaterdag aan om 16 uur. Met Mind Wolf, BRLRS, The Happy Suspended, Double Veterans en Bruges Swan Patrol staan er vijf bands op het podium. Tussendoor zorgt een dj continu voor muziek en na middernacht volgen nog afterparty’s van dj Russian Fristi en dj Q-Bee. Er is veel te eten en te drinken. Wie met de auto komt, kan parkeren bij Ghistelehof of nabij het festivalterrein. Kaartjes in voorverkoop kosten 5 euro, aan de deur tel je 8 euro neer. Alle info: www.rocktopus.be.

15 jaar Kapitein Winokio in Fort Napoleon (Oostende)

De populairste kapitein van het land kaapt deze zomer Fort Napoleon in Oostende voor zijn eerste doe-expo. Fort Napoleon wordt van 29 juni tot 1 september omgetoverd tot Fort Winokio. De kapitein wil met deze expo niet alleen de kleinsten onder ons verwennen, de tentoonstelling zal ook boeiend zijn voor alle (groot)ouders. Het spreekt voor zich dat de Kapitein zélf ook regelmatig zal opduiken in zijn buitenverblijf in Oostende. Op zaterdag en zondag kan je er terecht tussen 10 en 18 uur. De tickets kosten zeven euro.