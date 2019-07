Onze tips voor het weekend: Cactusfestival, foodtrucks en zeezegening Siebe De Voogt

04 juli 2019

BRUGGE: Mooie namen op 38ste editie van het Cactusfestival

Place to be dit weekend in Brugge is het Minnewaterpark. Te midden van het groen vindt daar voor de 38ste keer het Cactusfestival plaats. De organisatie wist dit jaar heel wat mooie namen te strikken uit eigen land, maar ook uit het buitenland. Op zaterdag topt Bloc Party de affiche. Verder komen Joe Jackson, Whispering Sons, Rolling Blackouts Coastal Fever, Cat Power, Dead Man Ray, Omar Souleyman en Reena Riot aan bod. Zondag is het uitkijken naar dEUs en Trixie Whitley. Ook Band of Horses, Nene Cherry, Parquet Courts, Aldous Harding, Mono en Boy Azooga geven dan het beste van zichzelf. Het festival is bijna volledig uitverkocht. Enkel voor de zondag zijn nog tickets beschikbaar. Meer info op www.cactusfestival.be.

OOSTKAMP: Foodtruckfestival met muziek en ontbijt in ‘t wit in Beukenpark

Muziekliefhebbers en foodies moeten dit weekend in het Beukenpark in Oostkamp zijn. Van vrijdag tot en met zondag vullen verschillende foodtrucks het grasplein voor de bibliotheek. Van Mexicaans eten tot Vlaamse snack: voor iedereen is er wat wils. Wie houdt van een streepje muziek, kan ook genieten van verschillende optredens. Op zaterdag gaat het gratis festival om 12 uur open. Om 16 uur komt Sweet Spot zorgen voor de ambiance. Om 20 uur is Project D aan de beurt, gevolgd door een dj. Zondagmorgen vanaf 8.30 uur zijn de Oostkampenaars uitgenodigd voor een ontbijt in ‘t wit. Wie wil kan vanaf 11.30 uur ook blijven lunchen, want dan openen de foodtrucks opnieuw hun deuren. Ook zondagnamiddag vinden meerdere optreden plaats.

OOSTENDE: Bier proeven tijdens 24ste Bierjutterij op ‘t Pauluspleintje

Op ‘t Pauluspleintje in Oostende vindt zaterdag tussen 12 uur en middernacht de 24ste editie van de Bierjutterij plaats. Het evenement is een organisatie van de Oostendse Bierjutters. De toegang is gratis. Lokale brouwers presenteren op het festival hun lekkerste biertjes. In totaal komen tien kleine brouwerijen aan bod en liefst zestig bieren. Tijdens uw rondgang kunt u gebruiken maken van een begeleidende bierfolder. Ter plaatse wordt voor de hongerigen ook een bierkeuken bereid.

NIEUWPOORT: Afscheid van Jan Turpijn tijdens Reuzenfeest

Nieuwpoort neemt zondag afscheid van haar ereburger Jan Turpijn. Met zijn 10,4 meter hoogte en gewicht van 750 kilogram is Turpijn de grootste gedragen reus van Europa. Tijdens het driejaarlijkse Reuzenfeest gaat Jan Turpijn zondag officieel met pensioen. Meer dan honderd reuzen uit binnen- en buitenland trekken van 16.30 tot 18 uur in stoet door de stad. Voorafgaandelijk vinden in het Leopold II-park, de Kerkstraat en op het Marktplein Reuzespelen plaats. Het evenement wordt na de stoet afgesloten met een groot volksfeest op de Markt.

BLANKENBERGE: Jaarlijkse zeezegening

Op het strand van Blankenberge vindt zondag ter hoogte van de Vuurtoren de zeezegening plaats. Vroeger betekende het evenement de start van het badseizoen. Geen enkele inwoner ging de zee in alvorens die gezegend was. Vandaag wordt bij het staketsel nog steeds een plechtige viering gehouden. Tijdens de openluchtmis zegent een priester de zee. Op die manier worden overleden vissers en zeelieden herdacht en wordt om bescherming gevraagd voor iedereen die zich op zee begeeft. De viering gaat om 10 uur van start. Het Brugs Mannenkoor zorgt voor de muziek. Na afloop wordt het bloemenkruis in zee gelegd en de zegening uitgesproken.