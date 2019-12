Onze tips voor het weekend: Bergen winterpret, stevige gitaren en een legendarische Franse zangeres Redactie

12 december 2019

14u01 0

Winterpret in’t Park, De Haan

In het idyllische park La Potinière in De Haan gaat vrijdagavond Winterpret in’t Park van start, met een grote schaatspiste en tal van gezellige chalets met winterse drankjes, hapjes en gerechten. Vrijdag om 18.30 uur is er de openingsshow, gevolgd door een optreden van Bruges Swan Patrol en schaatsen vanaf 19 uur. Op zaterdag geven dj’s het beste van zichzelf in de Eisdisco en de Wunderbar. Op zondagvoormiddag kunnen kinderen en jongeren onder de 16 jaar zelfs gratis schaatsen. Boek intussen jouw ontbijt. Meer info op www.winterindehaan.be. Ook in Blankenberge, Middelkerke en De Panne gaan dit weekend de winter- en kerstmarkten van start.

PIAF! Le Spectacle, Oostende

Fans van Edith Piaf zijn het aan zichzelf verplicht. De show ‘PIAF! Le Spectacle’ komt zaterdagavond naar het Kursaal in Oostende. De voorstelling wordt unaniem omschreven als de mooiste muzikale hommage die ooit werd gemaakt over het leven en het werk van de legendarische Franse zangeres. ‘PIAF! Le Spectacle’ is bedacht en geregisseerd door Gil Marsalla en wordt uitgevoerd door Anne Carrere, een jonge Franse actrice en zangeres die het muzikale erfgoed van Piaf ten tonele brengt. De wereldtournee van 300 optredens in 50 landen trekt meer dan een miljoen bezoekers. In België is de show alleen in het Kursaal in Oostende te zien. Info en tickets via www.kursaaloostende.be

Kersttrail doorheen het dorp, Woumen

Woumen bij Diksmuide wordt zaterdag omgebouwd tot een loopparcours in kerstsfeer. De dorpstrail kronkelt namelijk doorheen alle belangrijke gebouwen en handelszaken van het dorp. Het parcours loopt onder meer door de kerk, enkele boerderijen, handelszaken, cafés, particuliere tuintjes, de lokalen van de Muziekmaatschappij Hoger Op en van de jeugdbeweging. Ook het Blankaartkasteel, de basisschool en het centrum van Sport Vlaanderen liggen op de weg. De actie past in De Warmste Week en de opbrengst gaat naar WZC De Zilvervogel in Woumen, om te investeren in een rolstoeltoegankelijk wandelpad doorheen de natuur rond het WZC en het dorp. In De Zilvervogel is er zaterdag ook een kerstmarkt. Meer info over de kersttrail vind je terug op deze website.

De Warmste Avond met Flatcat, dj’s en David Galle, Brugge

Hoera! De mannen van de inmiddels legendarische punkrockformatie Flatcat spelen voor het eerst in vier jaar nog eens in Brugge. Vrijdag laten ze hun gitaren weerklinken op De Warmste Avond in Jeugdhuis Thope, samen met The Day Off. Daarna doen drie deejays de party ontploffen. Comedian David Galle, bekend van onder meer ‘Bevergem’, babbelt de optredens aan elkaar. Tickets in voorverkoop kosten 12 euro, aan de deur is dat 15 euro. De opbrengst van de avond gaat naar vzw NET & MEN Kanker. De bands en dj’s komen gratis spelen. Meer info op www.thope.be.

Foute Party met De Romeo’s, Torhout

Wie niet houdt van stevige gitaarmuziek, kan vrijdag ook terecht op de Foute Party in Place2Party in Torhout. Niemand minder dan De Romeo’s komen optreden, samen met Filip D’Haeze van Swoop. “Haal jullie marcellekes, mafste pruiken, gouden plateauzolen en gouden kettingen maar uit de kast! We gaan total loss. Wie verkleed komt, zal beloond worden”, luidt de mededeling van de organisatoren. Een ticket in voorverkoop kost 10 euro, aan de deur is dat 13 euro. Meer info op www.place2party.be