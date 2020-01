Exclusief voor abonnees Onze tips voor dit weekend: ontbijt met vleugje cultuur, een klassieke grootheid en zijn familie en tripje met de moutainbike Siebe De Voogt

16 januari 2020

12u22 0

25ste Damse Smokkeltocht voor sportievelingen

In en rond Damme organiseert WTC Sint-Ritatrappers zaterdag voor de 25ste keer de Damse Smokkeltocht. Deelnemers kunnen Damme met de mountainbike doorkruisen met passages in de dijken van de Stinker en de Blinker, de Damse Vaart en de Polders. Ze kunnen kiezen voor bepijlde parcoursen met een afstand van 27, 38 of 53 kilometer. Onderweg zijn er rijkelijk gevulde bevoorradingen. Na de toertocht is er materiaal om de fietsen opnieuw proper te maken. Een douche nemen kan in de kleedkamers van de sporthal in het Sportpark Meuleweg in Moerkerke. De tocht vind plaats tussen 8.30 en 14 uur. Deelnemen kost 4 euro.

