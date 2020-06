Onze journalist zat uur voor steekpartij nog met Dirk De fauw in paardenkoets: “Hij was heel relaxed” Bart Huysentruyt

20 juni 2020

13u47 14 Brugge Net voor burgemeester Dirk De fauw (CD&V) richting zijn advocatenpraktijk in Sint-Andries reed, zat hij nog in een paardenkoets in de binnenstad voor de heropstart van de toeristische attractie. Onze journalist Bart Huysentruyt was erbij.



“Hij was heel relaxed”, stelde onze journalist vast. “Het was de Dirk De fauw die we sinds zijn benoeming op 1 januari 2019 kennen. De fauw ontpopte zich als burgemeester tot een echte volksvriend, iemand die voor de coronacrisis iedereen met een stevige handdruk begroette en dat nu met de elleboog doet. Na zes jaar de wat gereserveerde stijl van Renaat Landuyt ligt de joviale en vriendelijke De fauw opvallend goed bij de Bruggelingen. Deze ochtend nog vertrouwde hij ons toe dat het zelfs voor hem tien jaar geleden was dat hij nog eens op een paardenkoets in zijn eigen stad had gezeten. Hij sprak de koetsiers toe op de Markt, zette een hoedje van één van de koetsiers op voor de foto, genoot van een tochtje richting Begijnhof en begroette daar - zoals we hem kennen - vele Bruggelingen. Omstaanders maakten zelfs foto’s met de iPad van de burgemeester. Hij vervolledigde daarna de tocht van zo'n halfuurtje, terug richting Markt.”