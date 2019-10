Exclusief voor abonnees Onze 5 tips voor het weekend: rondneuzen in dierenasiel, bibberen voor halloween en champagne slurpen Bart Huysentruyt

10 oktober 2019

14u05 0

DIY-beurs in Brugge

Op DIY (do it yourself) in de site Oud Sint-Jan in Brugge kom je op zondag 13 oktober je inspiratie en ideeën opdoen. Je vindt er ook alle materiaal, accessoires en benodigdheden voor jouw creatieve hobby. Geniet van de vele demonstraties en boek misschien al je volgende crea-workshop bij de standhouders. Hun expertise helpt je met al jouw vragen. Haken, breien, paper crafts, home deco, scrapbook, stempels, mixed media, fashion, tekenen en schilderen, sieraden maken, modelbouw: de standhouders zijn heel divers en bieden voor elk wat wils. Er zijn demo’s kantklossen en breien, maar je kan er ook juwelen ontdekken of Tupperware-potten aankopen. De beurs is open van 10 tot 18 uur.

