Onverbeterlijke drugsdealer verstopt heroïne in vals blik Sprite: man riskeert 30 maanden cel Siebe De Voogt

03 oktober 2019

15u07 2 Brugge Een 35-jarige Bruggeling hangt voor een zoveelste keer 30 maanden cel boven het hoofd voor drugsverkoop. David E. kwam dit voorjaar vrij uit de gevangenis en begon meteen opnieuw te verkopen. Bij een huiszoeking troffen de speurders een vals blik Sprite aan, waarin 30 gram heroïne verstopt zaten.

David E. (35) uit Brugge werd op 14 maart een laatste keer veroordeeld tot een effectieve gevangenisstraf van 2 jaar. Na het aflopen van de beroepstermijn van 40 dagen mocht de man op 24 april de gevangenis verlaten. Volgens het parket begon hij vrijwel meteen heroïne te verkopen. “Nadat zich op 23 juni een afneemster aanbood bij de woning waar de beklaagde verbleef, gingen we over tot arrestaties”, vertelde de procureur. “Bij de huiszoeking troffen we een nepblik Sprite aan, waarvan de top kon afgeschroefd worden. In het blik zaten 25 zakjes met in totaal 30 gram heroïne.” David E. werd opnieuw aangehouden door de onderzoeksrechter en verscheen donderdagmorgen geboeid voor de rechter. Het openbaar ministerie vorderde een effectieve gevangenisstraf van 30 maanden. “Ik vraag u die straf te milderen”, pleitte Yen Buytaert, de advocaat van E. “Mijn cliënt heeft zich aangemeld bij de drugsvrije afdeling van de gevangenis. Hij zal sowieso nog even vastzitten, want heeft nog 37 maanden cel en 2 jaar gevangenisstraf openstaan.” Uitspraak op 7 november.