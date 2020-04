Ontroerend: vrouw picknickt 2 keer per dag aan raam van dementerende partner in zwaar getroffen woonzorgcentrum Mathias Mariën

09 april 2020

16u26 1 Brugge Het is niet alleen kommer en kwel aan het woonzorgcentrum Westervier in Brugge, waar al 17 mensen stierven. Verschillende familieleden van dementerende bewoners komen er dezer dagen picknicken aan het raam. “Je ziet ze werkelijk opfleuren”, glimlacht één van de bezoekers.

Wie dezer dagen een familielid in een woonzorgcentrum heeft, kent als geen ander het gevoel van het gemis. Voor familieleden van een dementerende bewoner komt daar nog een bezorgdheid bij: gaan ze ons nog herkennen na de lockdown? Aan Westervier komen sinds enkele dagen familieleden van dementerende bewoners picknicken. “Ik kom hier sinds enkele dagen tweemaal per dag mijn boterhammen eten”, getuigt de vriendin van een 79-jarige bewoner. “De verzorgers hadden me gemeld dat mijn partner moeilijk at, vandaar mijn initiatief. Zien eten, doet eten.” Natuurlijk heb ik geluk dat zijn kamer net uitkijkt op een plekje waar je kan verpozen.” De dagelijks picknick doet de dementerende bewoner zichtbaar deugd. “Je ziet de mensen werkelijk opfleuren. We zitten dan wel op enkele meters afstand met een raam tussen, maar het contact blijft en dat is belangrijk.” Communiceren doet de vrouw met boodschappen die ze neerschrijft op een blad papier. “Weet je, het zijn bizarre tijden voor iedereen. Maar tegelijk voel je hier aan de poort van het centrum een enorme solidariteit. Ook het personeel doet fantastisch werk, dat kan niet genoeg benadrukt worden”, besluit de vrouw, alvorens met de glimlach de rest van haar boterhammen op te eten.

