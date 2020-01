Ontploffing blijkt experiment van jonge twintiger Mathias Mariën

08 januari 2020

15u41 0 Brugge De bewoners van de Babbaertstraat in Brugge werden dinsdagavond opgeschrikt door een luide knal. De politie kon ondertussen een jonge twintiger identificeren die bezig was met een chemisch experiment.

Het was even na 20 uur toen de omwonenden een luide knal hoorden. Toen enkele bewoners buiten gingen kijken, zagen ze enkele jongeren weglopen. De politie werd erbij gehaald, waarna de agenten in een gracht achter de woningen een opgezwollen petfles met een substantie vonden.

Omdat er mogelijk kans was op een nieuwe explosie, kwam de brandweer ter plaatse. Het gevaar was uiteindelijk snel geweken. “Het bleek om een jongeman te gaan die zo te zien een chemisch experiment aanging met enkele petflessen”, zegt politiewoordvoerster Lien Depoorter. “Wat zijn motivatie was, is momenteel nog niet duidelijk. Het verhoor moet nog afgenomen worden. Er werd alvast een proces-verbaal opgesteld."