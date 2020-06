Ontdek verborgen Brugse plekjes met gloednieuwe Uitwijken-fietskaart Bart Huysentruyt

18 juni 2020

10u07 0 Brugge Uitwijken, een initiatief van Brugge Plus dat cultuur naar de wijken brengt, pakt voor haar tiende verjaardag uit met een fietskaart. De nieuwe knooppuntenfietsroute, met ook vijf wandelingen door de Brugse wijken, leidt je naar verborgen Brugse plekken waar de karavaan van Uitwijken in het verleden halt hield.

De Brugse binnenstad is wereldberoemd, maar de wijken zijn voor velen onbekend terrein. Deze nieuwe fietskaart rijgt tal van verborgen plekjes in deze wijken aaneen. Het zijn stuk voor stuk bijzondere plaatsen waar de Uitwijken-karavaan van Brugge Plus in de afgelopen tien jaar neerstreek om cultuur te brengen. “Het is een fietstocht van maar liefst 78 kilometer, maar je kan de rit ook inkorten en kiezen voor één van de drie kleinere lussen van 33, 21 of 29 kilometer. Daarbovenop zijn er vijf wandel-ommetjes van zo’n 1,5 tot 3 kilometer die je laten kennismaken met deze verrassende plekken en hun verhaal”, zegt gedeputeerde Sabien Lahaye-Battheu (Open Vld), voorzitter van provinciaal toerismebedrijf Westtoer, dat mee betrokken is.

Alle inwoners van Brugge ontvangen een gratis exemplaar als bijlage bij het stadsmagazine van juni. De kaart is ook gratis te verkrijgen bij In&Uit (Concertgebouw Brugge) en via shop.westtoer.be.